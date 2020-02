Virus Cina: avviata operazione disinfezione a Wuhan

Wuhan, 3 feb. (AdnKronos Salute/Xinhua) – Epicentro dell’epidemia di coronavirus, la città cinese di Wuhan ha avviato un programma di disinfezione per contenere la diffusione della malattia. Ogni giorno – hanno deciso le autorità cittadine – verranno condotto operazioni di disinfezione in 240 ospedali, 30 centri di isolamento e oltre 240 mercati, per un’area complessiva di 1,7 milioni di metri quadrati.

Altre operazioni di disinfezione saranno mirate alle toilette pubbliche, il sistema di raccolta rifiuti e gli impianti igienici. Sono previste anche pulizie di strade e luoghi pubblici con camion irroratori. Ai lavoratori in prima linea per la disinfezione sono stati distribuiti mascherine, tutte protettive, disinfettanti e detergenti per le mani.

Entro domenica nella provincia di Hubei, di cui Wuhan è capoluogo, sono stati registrati 11.177 casi confermati di contagio, con 350 morti e 1.701 ammalati gravi.