Sanremo, Fiorello "Mi piacerebbe fare un duetto con Tiziano Ferro"

SANREMO (ITALPRESS) – "I conduttori del Festival di solito si preparano, lui non fa nulla. Lui riesce a dirigere le operazioni seduto dalla platea. Sanremo ha la capacita' di trasformare le persone. Lui batte tutti per generosita', eppure Sanremo ti ha trasformato in un mostro. Devi far cambiare idea a loro, ai giornalisti". Cosi' Fiorello, nel corso della conferenza stampa di Sanremo, dove ha fatto irruzione improvvisando uno show, facendo riferimento ad Amadeus.

"Mi sono accorto che quest'anno ricorrono i 25 anni di 'Finalmente tu' a Sanremo, mi piacerebbe fare un duetto con Tiziano Ferro cantandola con lui sul palco, magari l'ultima serata. Tiziano pero' ancora non lo sa", ha aggiunto. Poi ricorda l'esibizione: "Sbagliai tutto l'attacco, il maestro Peppe Vessicchio si girava continuamente incredulo".

Quindi lo showman si rivolge nuovamente ad Amadeus: "Hai detto niente di sconveniente? Una polemicuccia? Lui non lo fa apposta quando dice delle cose. Non si rende conto".

03-Feb-20 15:59