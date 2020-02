Mafia: Di Matteo (Csm), ‘su strage Borsellino mai partecipato a riunioni con pm Boccassini’**

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Io con Ilda Boccassini non ho mai avuto, né mentre era a Caltanissetta né dopo, la possibilità o la fortuna, l’occasione, di parlare con lei non solo della strage di via D’amelio ma delle indagini”. Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio a Caltanissetta. “Per me – dice – la Boccassini è un magistrato che di fama, ero portato e sono portato a stimarla moltissimo per quello che ha fatto, ma con la quale il momento di conoscenza è stato limitato. Io non ho mai partecipato a una riunione in cui era presente la Boccassini. Non ho mai parlato con la Boccassini”. E dice di avere saputo di alcune lettere scritte da Ilda Boccassini, che coordinava le indagini sulla strage, in cui lamentava la poca credibilità di Vincenzo Scarantino. “solo nel 2008 quando a Palermo mi occupavo di Gaspare Spatuzza”. “Io vengo a conoscenza di queste missive tra il 2008 e il 2010 non nell’ottobre del 1994 né prima Nè dopo”.