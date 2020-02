Mafia: Di Matteo (Csm), ‘su Scarantino abbiamo dato giudizio attendibilità limitato’

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Quando si dice che i primi tre processi sulla strage Borsellino si basano sulle dichiarazioni di Scarantino e che i pm lo hanno ritenuto attendibile, voglio fare rilevare un dato importante: del processo bis e del ter. Nel bis sono stati condannati altri sei imputati la cui condanna non è mai stata messa in discussione, nonostante la revisione. Sono stati condannati anche Riina, Aglieri o Tagliavia”. “Noi, alla fine, su Vincenzo Scarantino abbiamo dato un giudizio di attendibilità assai ma assai limitata, perché nel processo ter non lo abbiamo neppure inserito nella lista dei testimoni, nemmeno lo abbiamo voluto inserire nella lista dei testimoni. E nei confronti di chi era accusato esclusivamente da Scarantino abbiamo chiesto l”assoluzione di tre dei revisionati. Questo non viene detto da nessuno”.