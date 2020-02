Mafia: Di Matteo (Csm), ‘Scarantino fastidioso, gruppo ‘Falcone-Borsellino’ andava malvolentieri’

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) – “Il gruppi investigativo ‘Falcone e Borsellino’ seguiva malvolentieri Vincenzo Scarantino che si trovava in Liguria dopo l’inizio di collaborazione con i magistrati. Andava, certo, ma non andava di buon cuore, volentieri. Non è che avessero l’aspirazione di andare per una settima in Liguria per proteggere Scarantino. Perché ritenevano che il loro ruolo veniva svilito”. A dirlo è il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. “Nel caso di Scarantino non andavano volentieri perché lui era un collaboratore molto fastidioso – dice ancora Di Matteo – c’erano diversi collaboratori ma lui era tra i più fastidiosi”.