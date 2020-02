Imprese: ad Liomatic, ‘cresceremo ancora, con Elite maggior consapevolezza’

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Liomatic, eccellenza umbra nella distribuzione automatica di cibi e bevande, ha iniziato il suo percorso nell’Elite Mediolanum Lounge lo scorso anno e nel suo futuro c’è sicuramente la “crescita per linee esterne”. Il suo amministratore delegato, Ilaria Caporali, lo spiega a margine della cena per la presentazione delle nuove società della seconda edizione del programma che ha preso il via da oggi. “Continueremo a crescere per linee esterne perché ci sono delle buone opportunità sul mercato e, chissà, magari potremmo anche pensare a operazioni più importanti, non nel breve ma nel lungo periodo”, spiega la manager, che è anche presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria.

La Liomatic, con 500 dipendenti e un fatturato che ha raggiunto i 90 milioni di euro, ha cominciato la sua espansione dall’Umbria verso altre regioni del centro Italia, aprendo nuove filiali, e oggi è tra le tre leader italiane del settore: “Il programma Elite è un’ottima occasione di formazione: consente di acquisire degli strumenti che danno maggiore consapevolezza per eventuali scelte imprenditoriali”. Le nuove conoscenze vanno dall’opportunità di fare nuovi investimenti o operazioni straordinarie all’importanza della governance, “tema più complesso per un’azienda familiare”. Sono indicazioni che “consentono di fare delle analisi sulla propria realtà imprenditoriale e interrogarsi sulle azioni da intraprendere”. Anche il resto delle piccole e medie aziende del territorio umbro, sostiene Caporali, dovrebbe “uscire, informarsi e formarsi per fare scelte consapevoli”.