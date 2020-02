Giochi: giocare rispettando regole e senza rischi, su web è possibile

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Gioco online: è davvero un settore ancora in ombra, su cui pesano pregiudizi e scarsa informazione? Spesso si parla di gioco online come un pericolo, considerata l’accessibilità 24 su 24 e 7 giorni su 7 e la possibilità, senza alcun controllo, che vi possano accedere i minorenni. In realtà, è importante fare le giuste distinzioni tra gioco online legale e illegale.

Una premessa è necessaria. Quando si parla di online gaming, ci si riferisce ad un settore legale che include attività come scommesse, giochi e lotterie che possono essere eseguiti da remoto, solitamente su dispositivi connessi come smartphone, tablet e pc. Rispetto al gioco tradizionale, significa avere accesso ad un numero più elevato di vantaggi, legati alle nuove tecnologie. Ma le differenze tra gioco tradizionale – che tiene impegnato il giocatore in un luogo fisico, per esempio, davanti ad una slot machine – e online gaming vanno al di là delle modalità di gioco, e si misurano meglio sul terreno della sicurezza e della legalità.

Il gioco legale online, infatti, rappresenta oggi l’offerta più sicura per il giocatore. “I risultati emersi da una ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, ‘Disturbo sul gioco d’azzardo: risultati di un progetto sperimentale’, confermano non solo la necessità di una corretta informazione sul settore del gioco online, soprattutto nella fascia di età che va dai 25 ai 44 anni, ma chiariscono anche che l’online gaming è l’unico che offre procedure di identificazione del giocatore, di limitazione al gioco e di protezione dei giocatori”, sottolinea Moreno Marasco, presidente di Logico (Lega Operatori di Gioco su Canale Online), associazione che rappresenta alcuni grandi players dei giochi online in Italia e che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere la cultura del gioco digitale, contrastando ogni forma di gioco illegale e di “match fixing”.