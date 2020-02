Farmaceutica, Boehringer Ingelheim Italia e' "Top Employer Europe"

MILANO (ITALPRESS) – Boehringer Ingelheim Italia, per il secondo anno consecutivo, e' stata certificata da Top Employers Institute "Top Employer Europe 2020" e "Top Employer Italia 2020".

Le aziende certificate Top Employer si distinguono per l'impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri collaboratori e per l'attuazione di Best Practice focalizzate sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Top Employers Institute esamina l'implementazione di queste Best Practice HR e come vengono supportate attraverso strumenti di Strategy, Ownership, Practices, Measurement and Technology.

"Siamo un'azienda che opera nel campo della salute e per noi il paziente e' la figura centrale delle nostre attivita'. Nei valori fondamentali della cultura aziendale di Boehringer Ingelheim c'e' lo stesso approccio per il benessere dei collaboratori, che si devono sentire elementi 'centrali' per l'azienda – spiega Antonio Barge, Direttore HR di Boehringer Ingelheim Italia -. Per conciliare le responsabilita' professionali con la vita oltre il lavoro, abbiamo scelto una gamma diversificata di servizi e abbiamo voluto dare segnali significativi: ad esempio, siamo stati pionieri nel lavoro da casa introducendolo gia' molti anni fa e, da due anni, in termini di smart working, ogni collaboratore con attivita' di ufficio, con qualsiasi inquadramento organizzativo, e' libero di lavorare da casa senza alcun limite massimo di giorni lavorativi/anno. Ovviamente questo e' possibile solo con uno stretto rapporto di fiducia tra i collaboratori ed i propri capi, ma e' altrettanto vero che un collaboratore che si sente responsabilizzato esprime performance migliori".

03-Feb-20 16:52