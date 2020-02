Virus Cina: Zingaretti, ‘mangiare al ristorante cinese? Mi ha dato idea’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Evitare i ristoranti cinesi o impedire l’accesso ai cinesi nei negozi “sono eccessi che non vanno imitati perché non c’è francamente questa dimensione del problema e casomai coloro che a questo punto potrebbero avere questo problema non sono solo cinesi. Ci dovremmo affidare a un sistema di monitoraggio che funziona”. Lo ha detto a ‘L’Intervista di Maria Latella’ su Sky TG24 il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Commentando la volontà del sindaco di Milano Giuseppe Sala di organizzare un’iniziativa nel quartiere cinese meneghino per evitare la psicosi, Zingaretti ha commentato: “Fa bene, bisogna dare messaggi rassicuranti, che non significa rimuovere il pericolo o la necessità di fare vigilanza, però non bisogna neanche fare cose inutili più legate all’emotività che alla ragione”. E alla domanda se si recherà anche lui a mangiare in un ristorante cinese ha risposto: “Mi ha dato un’idea, non ho nessun problema, la cucina cinese mi piace”.