Migranti: caso Open Arms, Tribunale ministri, ‘Salvini ha ignorato emergenza sanitaria’ (3)

(Adnkronos) – Un anno e mezzo fa per il caso Diciotti, un caso analogo, il tribunale dei ministri di Palermo dichiarò l’incompetenza territoriale e inviò gli atti a Catania, dove i colleghi decisero di mandare le carte al Senato. Qui fu votato il no all’autorizzazione a procedere per l’ex ministro. Più di recente un’altra richiesta di autorizzazione a procedere: lo scorso gennaio è arrivato il via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Maurizio Gasparri (Fi) di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno del primo governo Conte. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore invece i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. La maggioranza è uscita dall’aula della Commissione. Sarà adesso il Parlamento a votare.

Nel frattempo, è arrivata una nuova richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini, che ribadisce in un post sui social: “Pensano di farmi paura? No, perché ritengo di fare, bene o male il mio lavoro, il mio dovere, di aver difeso confini, interesse sicurezza e onore del nostro paese”. “Ormai è come la collezione delle figurine Panini, c’è chi colleziona calciatori, chi richieste di processi”. “Se mai a processo ci dovranno andare coloro che avranno svenduto il nostro paese, aziende, risparmi e futuro degli italiani. Verrà il giorno in cui dovranno rispondere di quel che non hanno fatto i politici prima e dopo di me”, ha aggiunto Salvini sui social.