Migranti: caso Open Arms, Tribunale ministri, ‘Salvini ha ignorato emergenza sanitaria’

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) -L’ex ministro Matteo Salvini, nell’agosto 2019, ha “volutamente ignorato l’emergenza sanitaria” a bordo della nave Open Arms della ong spagnola, che aveva salvato 164 persone nel Mare Mediterraneo. E’ quanto scrive il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta, lunga 110 pagine, di autorizzazione a procedere per il leader della Lega accusato di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio in concorso. Reati commessi dal 14 al 20 agosto 2019 ”per la conseguente privazione della libertà personale di numerosi migranti”. Il Procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, lo scorso novembre aveva condiviso le ipotesi di reato con le quali il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio gli aveva inviato il fascicolo sul caso Open Arms. E adesso il Tribunale dei ministri di Palermo ha accolto la richiesta delle due procure. Secondo le tre giudici il decreto sicurezza non può essere applicato a navi che soccorrono persone in difficoltà perché “il soccorso in mare è obbligatorio”. Salvini era stato indagato ad Agrigento per aver impedito ad agosto del 2019 lo sbarco e trattenuto a bordo della Open Arms.

E’ un duro atto di accusa quello delle tre giudici – tutte donne – nei confronti dell’ex ministro che ribadiscono quanto, in quei giorni, Salvini abbia “scientemente” “ignorato l’emergenza sanitaria mettendo veti alle autorità locali”. Ricordano anche che il politico non aveva fatto scendere i minori a bordo “nonostante un provvedimento del tribunale dei minori”. Per le giudici ha anche “ignorato il Tar del Lazio con interpretazioni giuridiche” non valide.