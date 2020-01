Virus Cina: nessun caso a Palermo, turista cinese ricoverato ha solo l’influenza**

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – Nessun caso di Coronavirus a Palermo. Il turista cinese ricoverato oggi nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Cervello ha un’influenza di tipo B. La conferma arriva all’Adnkronos dall’assessorato alla Salute della Regione siciliana. L’uomo che, da qualche giorno alloggiava in un hotel cittadino, stamani avrebbe accusato sintomi influenzali con febbre alta. Immediati è scattato il protocollo previsto in questi casi, e l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari, che hanno escluso la diagnosi di Coronavirus.