Virus Cina: Bellanova annulla tutti gli impegni, ‘emergenza sotto controllo’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Comprendo l’allarme che si sta diffondendo nelle imprese italiane, anche quelle del nostro agroalimentare, dinanzi all’emergenza corona-virus e al blocco dei voli da e verso la Cina. Continuiamo a ritenere la Cina un mercato importante per il nostro Paese e per il made in Italy. Ho deciso di annullare tutti gli impegni assunti nella giornata per seguire in prima persona dal Ministero l’evolversi della vicenda. Ora la priorità è salvaguardare la salute delle persone e affrontare con serietà la situazione. Invito tutti a non strumentalizzare i timori dei cittadini. Soprattutto a non alimentare, per bassi istinti elettorali, la paura”. Ad affermarlo è la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova a proposito dell’emergenza corona-virus nel nostro Paese.

“Oggi ancor di più – sottolinea – c’è bisogno di un Europa unita che sappia costruire con le autorità cinesi le interlocuzioni e la collaborazione necessaria per uscire quanto prima da questa situazione”.

“Stiamo monitorando con attenzione anche la situazione nel nostro settore per le eventuali ripercussioni – prosegue la Ministra – e siamo in contatto con tutte le associazioni di rappresentanza. In questo momento mi sento di dire alle imprese italiane giustamente preoccupate: non siete sole. Affronteremo questo momento insieme”.