Thiem maratoneta, Zverev ko e finale a Melbourne contro Djokovic

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dominic Thiem si conferma l'autentico maratoneta del circuito. E' dovuto restare in campo per piu' di otto ore tra quarti e semifinali ma alla fine sara' il primo austriaco a giocare una finale a Melbourne. Il 26enne di Wiener Neustadt domenica sfidera' infatti il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo e del tabellone, nonche' campione uscente, per il titolo degli Australian Open. Nella seconda semifinale Thiem, numero 4 del ranking e del seeding, ha sconfitto per 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4), in tre ore e 42 minuti di partita, il tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp e settima testa di serie, mai cosi' avanti in carriera in uno Slam. Thiem ha vinto perche', seppure un po' stanco, ha sempre preso l'iniziativa ed e' stato lui a fare la partita: 43 vincenti contro 40 gratuiti (42 contro 33 il bilancio del tedesco). Zverev, invece, non ha saputo cambiare passo al momento giusto in avvio di secondo set e alla fine del terzo, quando sembrava piu' fresco del suo rivale, ed e' stato un po' tradito sul piu' bello proprio dal suo formidabile servizio: 16 ace contro 3 doppi falli ma soprattutto l'81% di prime in campo con il 68% dei punti conquistati. Domani sara' assegnato il titolo femminile: di fronte, la statunitense Sofia Kenin, testa di serie numero 14, e la spagnola Garbin Muguruza.

31-Gen-20 15:36