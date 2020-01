L'industria farmaceutica in campo contro il coronavirus

NEW BRUNSWICK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Johnson & Johnson con le sue aziende farmaceutiche Janssen lavora a una risposta su piu' fronti all'epidemia del coronavirus 2019-nCoV. Il gruppo ha iniziato a sviluppare un vaccino e a collaborare con altri operatori per sottoporre a screening una gamma di terapie antivirali. L'identificazione dei composti ad azione antivirale nei confronti del 2019-nCoV puo' contribuire a contrastare in tempi rapidi l'attuale epidemia.

"J&J vanta un impegno di lunga data nella lotta contro le epidemie consolidate ed emergenti e supporta l'impegno globale laddove puo' contribuire concretamente e fare la differenza. Stiamo collaborando con le autorita' regolatorie, le organizzazioni sanitarie, le istituzioni e le comunita' in tutto il mondo per fare in modo di garantire che le nostre piattaforme di ricerca, la scienza e le competenze esistenti in materia di epidemie possano essere massimizzate al fine di arginare questa minaccia alla salute pubblica", afferma Paul Stoffels, vicepresidente del Comitato esecutivo e Direttore scientifico di Johnson & Johnson.

"Quest'ultima epidemia di un nuovo agente patogeno ribadisce ancora una volta l'importanza di investire nella crescita delle conoscenze e degli strumenti di sorveglianza e intervento, per garantire che il mondo sia sempre un passo avanti rispetto alle potenziali minacce pandemiche", aggiunge.

Il programma vaccinale sfruttera' le tecnologie di Janssen Advac e PER.C6, che offrono la capacita' di ottenere rapidamente una produzione di alto livello del vaccino candidato. Si tratta delle stesse tecnologie utilizzate nello sviluppo e nella produzione del vaccino sperimentale di Janssen contro l'Ebola, attualmente implementato nella Repubblica Democratica del Congo e in Ruanda.

Sono state utilizzate anche per creare i candidati vaccini dell'Azienda contro i virus Zika, RSV e HIV.

L'approccio su piu' fronti di Johnson & Johnson include anche una revisione dei pathway noti nella patofisiologia del coronavirus per determinare se i farmaci precedentemente testati possano essere utilizzati per aiutare i pazienti a sopravvivere a un'infezione da 2019-nCoV e a ridurre la gravita' della malattia nei casi non letali. Inoltre, Janssen ha donato 300 confezioni di un suo farmaco contro l'HIV a base di darunavir/cobicistat al Centro clinico per la sanita' pubblica di Shanghai e all'Ospedale Zhongnan dell'Universita' di Wuhan per l'utilizzo nella ricerca a sostegno dell'impegno per trovare una soluzione contro il 2019-nCoV.

Inoltre, sono state fornite altre 50 confezioni al Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie per le indagini di laboratorio (screening del farmaco per le proprieta' antivirali contro 2019-nCoV). Tutte le spedizioni sono state consegnate e, in caso fossero necessarie ulteriori donazioni, l'azienda e' disponibile a collaborare con tutti gli istituti e le agenzie sanitarie impegnate a trovare una soluzione contro il 2019-nCoV.

