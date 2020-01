Coronavirus, i due turisti cinesi in discrete condizioni

ROMA (ITALPRESS) – Sono "in condizioni discrete" i due turisti cinesi ricoverati da ieri all'Istituto Spallanzani di Roma per aver contratto il Coronavirus. E' quanto emerso dal bollettino sanitario dell'Istituto, dove sono attualmente ricoverati "altri 12 pazienti cinesi, sottoposti al momento al test; altri 9 sono stati isolati e poi dimessi dopo il risultato del test; altri 20 soggetti asintomatici, che hanno avuto contatti primari con i ricoverati, sono in osservazione presso il nostro istituto", ha detto Emanuele Nicastri, direttore Malattie Infettive ad alta intensita' dell'ospedale, nel corso di una conferenza stampa presso l'Istituto. Gli infetti sono una donna di 65 anni e il marito di 66, provenienti dalla provincia di Wuhan, entrambi in condizioni discrete anche se l'uomo presenta "un interessamento polmonare piu' pronunciato", ha aggiunto Nicastri.

"Bisogna evitare allarmismi ma dire che non ci saranno altri casi e' negare la realta' – ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito -. Bisogna evitare la discriminazione con i cittadini cinesi che sono in Italia. Loro sono molto interessati a proteggersi e a interagire con il sistema sanitario nazionale".

(ITALPRESS).

col2/red

31-Gen-20 15:30