Brexit: Cia, avanti con negoziato, tutelare export di 40 mila aziende

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Accelerare sull’accordo di libero scambio con il Regno Unito. E’ l’appello lanciato da Cia – Agricoltori Italiani nel Brexit day. “L’Europa deve essere protagonista, fin da ora, di un rapido e dettagliato negoziato commerciale con Londra. Sebbene servano tempi da record, obbligati dalla scadenza del periodo transitorio, fissata al 31 dicembre 2020, a meno di proroghe entro luglio, è necessario che l’Ue faccia quanto in suo potere per agevolare il dialogo ed evitare una “hard brexit” con il ritorno delle frontiere e, quindi, dei dazi e dei controlli sulle merci alle dogane”, sottolinea la Cia.

Il futuro delle relazioni bilaterali tra le due sponde della Manica, spiega ancora la Cia, “ci richiede, già nel medio termine, la massima attenzione a sostegno delle imprese agroalimentari italiane che esportano nel Regno Unito fatturando 3,4 miliardi sui 24 totali (il 14% dell’export complessivo dall’Italia verso Londra). Si tratta, quindi, di una trattativa fondamentale per tutte le 40 mila aziende nazionali che vendono Oltremanica”.

Il Regno Unito, ricorda la Cia, “è il quarto mercato di sbocco per l’export di cibo e bevande tricolore, in aumento del 2% nel solo 2019 (ultimi dati gennaio-ottobre), forte anche del primato delle Igp (30%). Il vino con oltre 830 milioni di euro, resta il prodotto più venduto, ma crescono anche il settore lattiero-caseario (+8%) e l’ortofrutta trasformata (+5%)”.