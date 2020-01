Riforme: comitati noiNo, ‘4 febbraio avvio campagna referendaria’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Mancano 59 giorni alla celebrazione del referendum costituzionale. Pochi, pochissimi per spiegare approfonditamente le motivazioni che sostengono le ragioni del No”. Si legge in una nota dei comitati noiNo.eu.

“Ci auguriamo che già da queste ore gli organi di stampa diano adeguato spazio alle delicate argomentazioni di merito affinché, accantonati definitivamente alcuni fantasiosi retroscena che hanno accompagnato la fase della raccolta delle firme, si cominci finalmente a discutere delle serissime questioni di rilevanza costituzionale attinenti al quesito referendario”.

“Tutti i comitati del No, riuniti nel coordinamento nazionale noiNo.eu, unitamente ai senatori promotori della raccolta firme e a tutti i parlamentari interessati, si ritroveranno martedì 4 febbraio, presso la sala Isma del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72), per definire la programmazione di una campagna referendaria il cui risultato è tutt’altro che scontato”.