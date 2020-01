Pd: Bonaccini, ‘stia di più tra la gente, dobbiamo diventare più popolari’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “La sinistra da questa vittoria deve imparare che non si possono lasciare vuoti i luoghi dove la gente si incontra, come le piazze. E poi, deve imparare a raccontare le cose con semplicità. Io ho cercato di farlo, ora il governo deve saper ascoltare le ansie e i problemi degli italiani e provare a risolverli”. Lo dice il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Otto e mezzo su La7.

“S’illuderebbe il Pd se pensasse che per fermare Salvini basta vincere in Emilia Romagna, dobbiamo diventare più popolari che populisti. Attenzione che la Lega oggi è entrambi”.