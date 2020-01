Palermo: sindaco incontra console generale Stati Uniti

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – Incontro a Villa Niscemi, a Palermo, oggi pomeriggio, fra il sindaco Leoluca Orlando e la console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Mary Avery. “Ho augurato alla neo console buon lavoro – ha detto il sindaco al termine dell’incontro – nella speranza che durante il suo mandato si potranno rafforzare i rapporti fra la nostra città e la nostra regione e gli Stati Uniti, nel segno di un legame storico. Ho ricordato l’imminente attivazione dei voli diretti tra Palermo e New York, che saranno presentati a marzo, e che permetteranno non solo più facili contatti con la folta comunità siculo-americana ma faciliteranno gli scambi commerciali e culturali. Ho, inoltre, auspicato che possano proseguire i momenti di collaborazione diretta fra la nostra amministrazione e il consolato, come avvenuto in diverse occasioni negli ultimi anni per importanti momenti culturali e sociali”.