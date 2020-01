Palermo: sindaco incontra console generale Stati Uniti (2)

(Adnkronos) – “Gli Stati Uniti – ha sottolineato la console Avery – hanno un rapporto storico con la città di Palermo. La nostra presenza diplomatica in città risale al 1805 e oggi la nostra Agenzia Consolare assiste quasi 22.000 cittadini statunitensi residenti in Sicilia. Ci sono già intensi rapporti commerciali e culturali con la città di Palermo e molti sono gli americani che scelgono questa città come punto di partenza per le loro vacanze in Sicilia. Crediamo che potranno nascere nuove e importanti opportunità per intensificare ulteriormente i nostri rapporti grazie anche al volo diretto Palermo-New York che la compagnia americana United Airlines inaugurerà a maggio”.