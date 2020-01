Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, pm ‘ordine Gdf non trova fondamento giuridico’ (2)

(Adnkronos) – “Si consideri, in più, che comandante e capo missione dichiaravano sin da subito di essere disponibili a sottoporsi a tutti i necessari controlli, ma solo a seguito della messa in sicurezza della nave, dell’equipaggio e dei migranti, stanti le difficili condizioni meteo-marine al momento dell’ordine che rendevano impossibile fermare i motori in mezzo al mare, senza mettere in pericolo l’incolumità delle persone a bordo”, dicono ancora i pm nella richiesta di archiviazione.

“Una eventuale condotta riconducibile al fatto tipico previsto dall’art. 1099 del Codice navale sarebbe stata, in ogni caso, alla luce delle circostanze sussistenti nel caso di specie, non penalmente rilevante perché scriminata dallo stato di necessità”.