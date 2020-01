Migranti: Caso Mare Jonio, richiesta archiviazione ‘Libia non è un porto sicuro’ (2)

(Adnkronos) – “Veniva rappresentato, inoltre, che in data 21.07.2019, in una lettera al Ministro dell’interno Libico l’Unione Europea, l’Unione Africana, Unsmil, Unhcr, i maggiori Paesi donatori coinvolti nella situazione della migrazione in Libia (Stati Uniti, Canada, Francia. Italia, Regno Unito, Olanda, Svezia. Spagna, Germania e Svizzera) e il Forum Ingo chiedevano la fine della detenzione arbitraria di rifugiati e migranti in Libia e la chiusura dei centri di detenzione”.

L’Unhacr “concludeva affermando che, alla luce delle descritte circostanze, dell’instabile situazione di sicurezza, degli abusi nei confronti di richiedenti asilo, migranti e rifugiati, dell’assenza di protezione da tali abusi e dell’assenza di soluzioni durevoli, la Libia si ritiene non soddisfi i requisiti per poter essere considerata come un luogo sicuro ai fini dello sbarco all’esito di soccorso in mare”.