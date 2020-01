Coronavirus, l'Oms dichiara l'emergenza globale

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'Organizzazione mondiale della Sanita' ha dichiarato l'emergenza globale per il Coronavirus. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, ha spiegato che "questa scelta deriva da quanto sta accadendo non in Cina, ma negli altri Paesi". L'ultima volta hche l'Oms aveva dichiarato l'emergenza globale risale al luglio del 2019, in seguito all'epidemia di Ebola in Congo. Il Coronavirus, dalla Cina, si e' diffuso in diverse nazioni, tra cui Stati Uniti, Giappone, Singapore e Thailandia. "In totale ci sono ora 7834 casi confermati di coronavirus, tra cui 7736 in Cina. 170 persone hanno perso la vita a causa di questo focolaio, tutte in Cina", ha aggiunto Ghebreyesus.

"La maggior parte di questi casi e' associata a persone che sono state a Wuhan", ha sottolineato Michael Ryan, direttore esecutivo del programma emergenza dell'Oms.

(ITALPRESS).

col2/red

30-Gen-20 21:46