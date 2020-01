Virus Cina: scopritore coronavirus Sars, ‘il picco sarà tra 10 giorni’

Pechino, 29 gen. (AdnKronos Salute) – La diffusione del nuovo coronavirus, partita dalla provincia cinese di Hubei, potrebbe raggiungere il suo picco tra circa 10 giorni. A fare la previsione è lo scienziato Zhong Nanshan, lo pneumologo cinese che scoprì il coronavirus Sars nel 2003. In un’intervista con l’agenzia di stampa cinese Xinhua, Zhong si è detto convinto del fatto che il virus “raggiungerà il suo apice e successivamente non ci saranno aumenti su larga scala” della sua diffusione.

“L’epidemia della Sars durò circa 6 mesi, ma io non credo che quella del nuovo coronavirus duri così a lungo”, ha affermato Zhong, le cui previsioni sono in contrasto con quelle di altri esperti, tra cui Gabriel Leung, decano della prestigiosa Scuola di medicina dell’università di Hong Kong, secondo il quale il picco sarà raggiunto tra aprile e maggio.