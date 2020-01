Virus Cina: Palmucci (Enit), ‘problemi per turismo? Monitoriamo situazione’

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Il 2020 è l’Anno del turismo e della cultura Italia Cina, ma i flussi turistici che si attendevano dal Dragone potrebbero calare notevolmente rispetto alle aspettative con i timori per la diffusione del coronavirus. L’Enit, l’agenzia nazionale per il turismo, sta monitorando la situazione ma preferisce non esprimersi al momento. “Allo stato intendiamo attenderci e monitorare la situazione attraverso quello che ci verrà detto dall’Oms e dal ministero della Salute. In questo momento non ce la sentiamo di commentare”, dice all’Adnkronos Giorgio Palmucci, presidente Enit, a proposito del fatto che gli albergatori di Confindustria si sono detti molto preoccupati per gli effetti che potrebbero arrivare a cascata nel settore turistico a causa dall’epidemia del coronavirus.

Sul calo dei flussi, a margine della presentazione del rapporto sul turismo Enogastronomico, Palmucci aggiunge: “Martedì scorso è stato annunciato che il 2020 sarà l’anno del turismo e della cultura Italia Cina: guardiamo con attenzione, ma non ci esprimiamo al momento”.