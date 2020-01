Turismo: Palmucci (Enit), ‘in crescita o stabile in Italia nel 2020’

Milano, 29 gen. (Adnkronos) – Le previsioni per il 2020 sono di una crescita del turismo in Italia. “Gli operatori intervistati attraverso i nostri 28 uffici all’estero presentano un turismo in crescita in Italia nel 2020 o al massimo stabile, nessuna decrescita”, dice all’Adnkronos Giorgio Palmucci, presidente di Enit, a margine di un evento. Sul ‘sorpasso’ della Germania sull’Italia nel 2019 secondo l’Eurosta per numero di pernottamenti in strutture turistiche, Palmucci spiega: “Questi numeri non riguardano solo il turismo ma anche i pernottamenti business e domestici. Per quanto riguarda il numero di presenze di turisti stranieri, noi siamo al secondo posto in Europa dopo la Spagna e questo sarà confermato anche nel 2019”.