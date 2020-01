Rdc: Parente (Iv), ‘torniamo al Rei’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Tutto il governo ascolti il messaggio che arriva dal tavolo dell’Alleanza contro la povertà. Oggi alla presentazione del rapporto sul monitoraggio delle misure per il contrasto al disagio sociale e per l’inclusione sono emerse tutte le storture dell’attuale Reddito di cittadinanza che è disegnato male e con difficoltà pratiche oggettive ed impossibili da superare”. Lo sottolinea in una nota la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente.

“Accogliamo l’appello di chi lavora da anni con il disagio sociale: si torni a distinguere le politiche di contrasto alla povertà, incardinate in un welfare unitario e municipale, utilizzando il Reddito di Inclusione come misura più adatta, eventualmente da estendere, da quelle per il sostegno alle imprese e al lavoro che necessitano di un progetto di ampio respiro sull’istruzione di base e sulla formazione per la creazione di competenze utili allo sviluppo del lavoro”, conclude.