Pa: D’Incà, ‘ridotti tempi pagamento fatture commerciali tra 2015 e 2018’ (2)

(Adnkronos) – “In particolare, si evidenzia che le pubbliche amministrazioni hanno pagato le fatture commerciali emesse nel 2018 con un tempo medio di ritardo, rispetto ai termini di legge, di circa 8 giorni, a fronte dei 13 giorni riscontrati per le fatture del 2017, dei 20 giorni per quelle del 2016 e dei 27 giorni relativi all’anno 2015”.

“Il miglioramento complessivo -continua D’Incà- è riscontrabile anche analizzando, nel quadriennio 2015 -2018, la percentuale degli importi delle fatture pagate entro i termini, che risulta in costante crescita, con percentuali che passano dal 52,2% per le fatture emesse nel 2015, al 55,8% per le fatture del 2016, al 61,3% per quelle del 2017 e al 64,7% per quelle del 2018”.

“Il Governo, nel registrare, dunque, i significativi miglioramenti evidenziati rimane comunque impegnato nella costante azione di riduzione e accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali”, conclude il ministro .