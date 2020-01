Latina: parlamentari ‘Cambiamo’, ‘Cetrone non ha incarichi in movimento’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Cambiamo! ha già smentito più volte che l’ex consigliera regionale Gina Cetrone abbia mai ricoperto incarichi nel partito o risulti iscritta. Purtroppo ci sono esponenti politici ai quali non è possibile chiedere di smetterla con le infondate strumentalizzazioni e con le fake news, semplicemente perché sono l’unico modo in cui sanno esprimersi. Ci limitiamo perciò a chiedere agli organi di informazione di non associare più la signora Cetrone al nostro movimento onde evitare di associarsi al coro di chi pensa solo a fomentare inutili polemiche”. Lo dichiarano in una nota i deputati di ‘Cambiamo!’ Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Silli.

“Restiamo garantisti nei confronti di chiunque, quindi anche di Gina Cetrone -fanno eco i senatori del movimento Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani- alla quale auguriamo di chiarire la vicenda che la riguarda. Il rispetto delle persone non esime però dal pretendere da parte degli organi di stampa altrettanto rispetto per un movimento politico, ‘Cambiamo’, al quale la signora Cetrone non risulta neppure formalmente iscritta e la cui qualifica di coordinatrice regionale è a tutti gli effetti una millanteria pubblicata sulla sua pagina Facebook, che con ogni evidenza non può essere assunta come fonte ufficiale e utilizzata senza le dovute verifiche. Il danno di immagine subito è enorme e serietà vorrebbe che vi si mettesse tempestivamente riparo”.