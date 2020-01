Infrastrutture: De Micheli, ‘no rischi per struttura galleria SS640

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Ad oggi il contraente ha eseguito parte degli interventi previsti e, come riferito da Anas non sussistono rischi per la struttura della galleria. A tale riguardo, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha avviato comunque apposite procedure di controllo e verifica”. Ad affermarlo, nel corso del Questione Time è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli in merito alla SS640 Caltanissetta – Agrigento.

Anas, rileva il ministro, “ha evidenziato che nel corso dei lavori si sono manifestate nella galleria Caltanissetta unicamente lievissime infiltrazioni di acqua localizzate tra i conci di rivestimento della stessa galleria”. Anas, una volta rilevate le predette infiltrazioni, aggiunge, “ha ordinato al contraente generale di intervenire per la risoluzione di tale problematiche”.