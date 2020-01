Gli italiani amano le mete invernali, in testa il Trentino Alto Adige

ROMA (ITALPRESS) – Anche se le vacanze di Natale sono finite da poco, gli italiani non vogliono saperne di rinunciare a viaggiare.

E' il momento dei weekend sulla neve, tra sci, slittini e pranzi in quota in meravigliosi rifugi e se si riescono a "spuntare" prezzi interessanti, grazie alle oltre 70 offerte dedicate alle mete invernali di Groupon, la vacanza e' ancora piu' divertente.

Questo e' lo scenario che emerge dai dati di Groupon che ha voluto indagare quali sono le mete piu' gettonate per le mini-vacanze dell'inverno 2020.

I dati estrapolati da Groupon Hotel e Viaggi (piattaforma dedicata agli hotels e pacchetti con volo incluso), hanno, infatti, visto un incremento del 10% delle vendite rispetto all'anno precedente a conferma che gli Italiani amano la neve tanto quanto il mare e il sole.

Alto Adige, Veneto e Val d'Aosta formano il podio delle destinazioni piu' ambite. In particolare, in cima alla classifica, per questo inverno troviamo il Trentino Alto Adige con oltre 1000 coupon venduti (contro gli 850 dello scorso anno), seguito dal Veneto (con 900 coupon venduti); in chiusura la Valle d'Aosta.

Grande successo, poi, per la funzionalita' specifica per la prenotazione online tramite calendario con conferma immediata, un tool pensato per migliorare l'esperienza online dell'utente e che permette di acquistare viaggi online e di effettuare prenotazioni in tempo reale, filtrando le offerte in base alle proprie necessita'. Per quanto riguarda le prenotazioni online, e' ancora il Veneto ad essere tra le destinazioni piu' amate dagli Italiani, con oltre 300 prenotazioni. A sorpresa, oltre alla combinazione vincente "montagna – neve", i dati raccolti mostrano il successo dei Laghi con Sirmione, sul lago di Garda, che ha visto un incremento del 15%, sia con voucher che con prenotazione online.

29-Gen-20 14:02