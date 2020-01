Fmi: Barbagallo, ‘rendere più flessibile acceso al pensionamento’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Nonostante le indicazioni del Fondo monetario internazionale, noi continuiamo a sostenere che la spesa pensionistica nel nostro Paese è decisamente più bassa della media europea. Questa verità sarà palese, per tutti, quando finalmente si separerà la previdenza dall’assistenza. Il confronto avviato con il Governo si pone anche questo obiettivo. Allo stesso tempo, noi puntiamo a rendere più flessibile l’accesso al pensionamento, perché è socialmente ed economicamente sbagliato che tutti vadano in pensione alla stessa età”. Ad affermarlo in una nota è il leader della Uil, Carmelo Barbagallo commentando il rapporto del Fmi.

“I lavori non sono tutti uguali, infatti, e l’altra Commissione, quella sui lavori usuranti o gravosi, sancirà questo principio dal punto di vista tecnico e scientifico. La Fornero ha fatto solo cassa su pensionati e pensionandi. Noi vogliamo introdurre elementi di equità e sanare le sue negative conseguenze sociali”, conclude.