Alitalia: ok a proposta Iv per soluzioni mercato, ‘stop soldi pubblici’

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il Parlamento ha approvato un ordine del giorno di Italia Viva, a prima firma del capogruppo in Senato Davide Faraone, che impegna il governo ad individuare per Alitalia soluzioni di mercato in tempi brevi, utili ad evitare l’impiego di ulteriori risorse pubbliche termini di prestiti all’azienda”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Italia Viva.

“Nel testo dell’odg si legge, nello specifico, la richiesta al Governo di trovare nel più breve tempo possibile un partner commerciale in grado di portare a termine la procedura di cessione, rispettando i termini della proroga del prestito al 31 maggio e salvaguardando le posizioni lavorative dei dipendenti dell’azienda che, negli anni, ha accumulato un contributo da parte dello Stato pari ad oltre 9 miliardi sotto forma di operazioni varie di salvataggio”.