Veronica Pivetti volto del Premio Vivere a Spreco Zero 2020

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Sarà l’attrice Veronica Pivetti il volto del Premio Vivere a Spreco Zero 2020, l’evento promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market che annualmente assegna gli ‘Oscar’ della sostenibilità a cittadini, scuole, enti pubblici, imprese e associazioni. Va infatti all’artista milanese, autrice, regista, doppiatrice e conduttrice, la settima edizione del Premio nella categoria Testimonial, come riconoscimento ‘al passo sostenibile’ che ha scandito la carriera e l’impegno personale di Veronica Pivetti, in prima linea per la sensibilizzazione su violenza di genere, bullismo, pregiudizio.

Il Premio Vivere a Spreco Zero sarà consegnato a Veronica Pivetti nel novembre 2020 in occasione della celebrazione delle migliori Buone Pratiche nazionali di prevenzione dello spreco messe in atto da enti pubblici, scuole, imprese e cittadini.

L’annuncio anticipa gli eventi della settima Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il 5 febbraio, quest’anno nel segno della prevenzione degli sprechi come valore aggiunto per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

La Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare è stata ideata ed istituita nel 2014 dal ministero dell’Ambiente con la campagna Spreco Zero e l’Università di Bologna-Distal, quando fu celebrata per la prima volta.