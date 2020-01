Renault: Luca de Meo nuovo Ceo dal primo luglio

Parigi, 28 gen. (Adnkronos) – Il Cda di Renault, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Jean-Dominique Senard, ha deciso di nominare Luca de Meo in qualità di Ceo di Renault Sa e di presidente di Renault Sas dal primo luglio 2020. E’ quanto si legge in una nota del gruppo diffusa al termine del board. Il cda, si legge, “ha considerato che de Meo con il suo percorso, con la sua esperienza e con i suoi successi ha tutte le qualità per contribuire allo sviluppo e alla trasformazione del gruppo Renault in tutte le sue dimensioni”.

Clotilde Delbos, Ceo di Renault Sa ad interim, continuerà ad assumere il suo incarico fino all’entrata in funzione di de Meo. Il Cda ha dato un parere favorevole alla sua nomina di vice Ceo di Renault dal primo luglio 2020.