Professioni: De Priamo (Fdi), ‘serve più attenzione per investigatori privati’

Roma, 28 gen. (Labitalia) – “In questi anni è mancata l’attenzione verso la vostra professione, che è cambiata e guarda a sempre più ampie competenze, anche legate al tema della sicurezza. Come amministratore e come soggetto politico mi farò portatore , per quanto mi compete, di quelle sono le vostre richieste”. Così Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Assemblea Roma Capitale, è intervenuto al convegno ‘Investigatore 4.0’ sul futuro degli investigatori privati, promosso da Federpol in Campidoglio.

De Priamo ha assicurato che porrà “il tema della vostra professione con la mia parte politica e chiederò al partito e a Giorgia Meloni di farsene portatore in Parlamento”.

Anche perché, ha concluso “la vostra professione necessita di sempre più competenze e formazione, della conoscenza dei limiti ma anche delle opportunità”, ha concluso.