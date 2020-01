Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La maggioranza non è neanche capace di votare contro alla nostra proposta. Gettano la palla in tribuna, ma la palla tornerà molto presto in campo, perché già nel mese di febbraio riporteremo il testo in aula. Se pensano di fermarci si sbagliano di grosso. Non daremo tregua”. Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile dipartimento Giustizia del movimento azzurro.