Pd: Morassut, ‘serve nuovo soggetto politico ‘democratico”

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “C’è in campo una nuova generazione, in tutta Europa, in tutto il mondo. Una generazione di giovani e giovanissimi che assume la questione ambientale come questione politica generale che mette in discussione il cuore del modello di sviluppo e di vita del dopoguerra. Questa nuova generazione avverte la possibilità di essere la prima generazione della storia dell’umanità a non avere un futuro. La cosa più importante sta nel fatto che si è posta finalmente davanti una nuova missione, una missione di grande respiro sociale, che va oltre la sostenibilità finanziaria man investe la sua natura statuale e l’obiettivo di un nuovo paradigma economico e sociale: quello del Green New Deal…”. Sono alcuni dei passaggi del lungo intervento del sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut (Pd), su ‘strisciarossa’.

Morassut torna poi sulla sua idea di trasformazione del Partito Democratico, sul cambio del nome e di modello associativo del partito del Nazareno: “Il voto emiliano – continua – risente anche, secondo me, di questo fermento, di questo moto che si muove sotto la pelle della società e che impone al Pd e al governo di cui fa parte una nuova lettura e interpretazione dei fatti. Quel che conta, al di la di tutto, è la politica e cosa si intende rappresentare, con quali idee, con quali valori. Il prossimo Congresso del Pd offre l’occasione per ragionare su questo e per avviare il progetto di un soggetto politico democratico che interpreti, con una originale e innovativa azione soggettiva, le nuove circostanze e le nuove condizioni che si vanno profilando e che senza la politica rischiano di rifluire o restare inerti. La questione del nome che non è un fatto di superficie o di marketing”.