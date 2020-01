Migranti: Procura Agrigento chiede archiviazione per Casarini e comandante Nave Jonio

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della Nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. I due sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone non aveva obbedito all’alt intimato dalla Guardia di Finanza durante la traversata con a bordo 49 persone. La Procura aveva iscritto i due nel registro degli indagati e sequestrato la nave.

A bordo della nave c’erano uomini e minori non accompagnati provenienti da Camerun, Gambia, Guinea, Nigeria, Senegal e Benin. Tra questi anche in gambiano sceso a terra per primo per le precarie condizioni fisiche. Casarini era stato iscritto qualche giorno dopo il comandante quando venne ascoltato dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli. I pm interruppero l’interrogatorio di Casarini come persona informata dei fatti.

Pietro Marrone nei mesi scorsi aveva scritto anche un libro sulla vicenda intitolato: “Io non spengo nessun motore”. “Le linee, nel mare, non si vedono. Quando le attraversi però lo capisci, senti che ci sono. I confini no, quelli non esistono, sono tutti mentali”, scriveva il comandante nato da una famiglia di pescatori di Mazara del Vallo. Sarà adesso il gip a decidere sulla richiesta della Procura.