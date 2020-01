Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “No, secondo la magistratura è ipotizzabile il sequestro quando avviene su navi militari italiane. Magari per una volta prova a leggere le carte e a studiare le norme. Male non ti farà”. Lo scrive Matteo Orfini su twitter in risposta a Matteo Salvini che annuncia di voler denunciare il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per sequestro di persona sulla Ocean Vikings.