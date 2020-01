Lavoro: Fm logistic assume 15 persone per gestione della logistica

Roma, 28 gen. (Labitalia) – Dal 7 gennaio 2020 FM Logistic ha assunto 15 persone a Cosio Valtellino (So), sede storica della produzione di Galbusera. Il gruppo FM, attivo nel settore dello stoccaggio, trasporto e del packaging con un giro d’affari di 1,318 miliardi di euro a livello mondiale, ha deciso di assumere il personale di cooperativa garantendo condizioni migliori dal punto di vista contrattuale. L’operazione rientra nella strategia messa in atto dal Gruppo che prevede la graduale internalizzazione di personale esterno in un’ottica di gestione evoluta e sostenibile delle risorse umane.

“In una fase in cui il settore della logistica tende a esternalizzare i servizi, FM Logistic Italia si muove in maniera opposta, mettendo al primo posto il benessere e la sicurezza dei propri collaboratori”, ha dichiarato Elisabetta Vernoni, direttore Risorse Umane di FM Logistic Italia.

Dal 2016 FM Logistic Italia ha sviluppato la sua strategia sulle risorse umane basandosi su due fondamentali pilastri: organizzazione e motivazione. Ha così scommesso su una politica di crescita interna, secondo il principio per cui tutti i collaboratori dell’azienda sono i potenziali manager del futuro.