Imprese: la Sicilia fa rete in Europa con ‘BeeNet’, 7 pmi dell’isola su 47 europee

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Sono sette le pmi siciliane, su 47 europee, che a Barcellona (Spagna) hanno firmato il contratto di rete per ‘BeeNet’ (Building european export networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato Enterprise Europe Network e cofinanziato dalla Commissione europea. Quarantasette imprese che, da questa settimana, lavoreranno sotto il brand Ue: c’è chi si occupa di turismo e chi di agroalimentare; chi di smart cities e chi di nanotecnologie; chi di automotive e chi di energia solare. Dalla Sicilia ci sono le trapanesi Zicaffè (Marsala), Stramondo (Salemi) e Inliaison (Marsala); le agrigentine Campo d’Oro (Sciacca) e Società agricola Tenuta Casalazzi (Santa Margherita di Belice); la ragusana Nova Quadri e l’Azienda agricola Giuseppe Provenzano di Trappeto, in provincia di Palermo.

Dieci reti in totale pronte ad essere finanziate per ampliare il proprio business. “Per la prima volta – spiega Nino Salerno, delegato di Sicindustria per l’internazionalizzazione – la Commissione ha deciso di scommettere sull’unione delle imprese europee per riuscire a farle sopravvivere in uno scenario globale difficilissimo dove è fondamentale far emergere la forza del brand Europa rispetto ai giganti dell’economia, Cina e Stati Uniti in primis, e ai paesi emergenti. E lo ha fatto attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner”.