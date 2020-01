Fise Awards a Roma, Lunghi e Gaudiano tra i premiati azzurri

ROMA (ITALPRESS) – Una serata all'insegna di sport e solidarieta'.

E' stato tutto questo l'edizione 2020 dei Fise Awards che ieri, al Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel Resort, ha visto protagonisti i migliori atleti degli sport equestri, distinti in campo internazionale grazie ai loro risultati nel 2019. A fare gli onori di casa e' stato il presidente della Fise, Marco Di Paola. A Federico Lunghi, azzurro della nazionale italiana di paradressage e' andato l'oscar di "Atleta dell'anno". Il quarantunenne milanese, noto come "Fedone nazionale", ha rappresentato l'Italia in occasione degli ultimi tre Campionati d'Europa e dei Fei World Equestrian Games di Tryon 2018. Tra i grandi successi del 2019 non potevano mancare quelli relativi alla qualifica olimpica a squadre nella disciplina del Completo, ottenuta grazie all'agente delle Fiamme Oro Pietro Roman, Arianna Schivo, Caporal maggiore Giovanni Ugolotti, 1° aviere scelto Vittoria Panizzon, ma anche al pass olimpico individuale consegnato all'Italia grazie alle prestazioni del carabiniere scelto Emanuele Gaudiano. E' stato proprio Gaudiano a vincere lo speciale premio "L'Italia nel Mondo", assegnato da Cavallo Magazine sulla base della votazione online effettuata direttamente dai lettori della rivista di settore.

(ITALPRESS).

mc/gm/red

28-Gen-20 15:28