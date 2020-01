Agrigento: morte giornalista per malaria, Procura apre inchiesta per omicidio colposo

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, per ora contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, la giornalista di 44 anni morta nella notte per malaria, di ritorno da un viaggio in Nigeria. Le indagini sono state affidate alla sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sulla donna. A denunciare l’accaduto sono stati i parenti della donna che sostengono che l’ospedale di Agrigento avrebbe sottovalutato il caso.