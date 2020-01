M5S: Siragusa, ‘Sicilia non è come Calabria ma gruppo Ars ha perso compattezza monolitica’ (3)

(Adnkronos) – Nei prossimi giorni ci sarà una riunione fra i deputati pentastellati. “Non ho idea di quello che potrà succedere – confessa Siragusa – Mi auguro che non accada nulla, che ci si possa confrontare e tornare a ragionare come facevamo prima, quando il Movimento a maggioranza decideva come votare in Aula e non c’era nessuna sorpresa. La nostra caratteristica, invidiata anche dagli altri partiti, era la compattezza monolitica. Ora si è incrinata e non so se è recuperabile”.

Una crepa nella quale ha giocato un ruolo anche l’addio al gruppo dell’attuale vice ministro Giancarlo Cancelleri. “Giancarlo – riconosce Siragusa – aveva carisma e un’autorevolezza conquistata sul campo che non ha nessun altro e questo ha indubbiamente pesato. Più che avere il controllo era un freno, magari c’era qualcuno che voleva fare un colpo di testa ma la sua presenza metteva tutto a posto”.