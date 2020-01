Fi: Berlusconi, ‘ha capacità attrattive straordinarie, come dimostra Calabria’ (2)

(Adnkronos) – “In questo quadro Forza Italia in Calabria -aggiunge Berlusconi- riprende l’iniziativa con l’affermazione di una dei suoi dirigenti più capaci, più leali, più strettamente legati alla nostra storia e alla nostra identità. Jole Santelli è un esempio di quella classe dirigente capace e preparata che si è formata ed è cresciuta negli anni nel nostro movimento. A questo suo risultato personale corrisponde del resto la grande affermazione di Forza Italia nel voto di lista: non soltanto Forza Italia è il primo partito della coalizione, ma considerando le tre liste esplicitamente riconducibili al nostro movimento supera il 27% dei voti”.

“Forza Italia dunque riparte dalla Calabria, dai territori, dal radicamento, dall’impegno corale di eletti, amministratori, dirigenti, militanti, dalla capacità e dall’impegno di dirigenti come Jole Santelli e gli altri amici calabresi, un impegno che ho avuto modo di toccare con mano ricevendo in campagna elettorale lo straordinario abbraccio affettuoso della gente di Calabria”.