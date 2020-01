Shoah: reading mostre e incontri, così Palermo ricorda vittime Olocausto (2)

(Adnkronos) – Un evento con le scuole al Vagone della Memoria, la presentazione di tre libri e un concerto di musiche ebraiche, sono invece in programma per domani, lunedì 27 gennaio. Ad aprire la giornata saranno alcuni studenti che si incontreranno alle 9, al Vagone della Memoria, nell’ex deposito per locomotive di Sant’Erasmo, per ricordare la Shoah partecipando a un reading di brani scelti sul tema dell’Olocausto. Alle 11, alla biblioteca di Borgo Nuovo, sarà presentato il libro ‘E poi venne la libertà’ di Mauro Li Vigni, in collaborazione con l’I.S.C. Rita Levi Montalcini, mentre alle 16.30, all’Archivio storico comunale, sarà la volta di ‘Delle vicissitudini dei giudei di Sicilia. Gli ebrei a Palermo tra il XIV e il XV secolo’ di Girolamo Mazzola seguito da un concerto di musiche ebraiche eseguite dal coro Sancte Joseph.

In prima linea per celebrare la ‘Giornata della Memoria’ anche il Rotary Club che ha organizzato, alle 11 presso il Giardino dei Giusti e alle 17 a Palazzo delle Aquile, due eventi per ricordare Jan Karski, l’uomo che scoprì l’Olocausto, con la presentazione di un libro edito da Rizzoli Lizardi a cura dei giornalisti Marco Rizzo e Lelio Bobaccorso. Martedì 28 gennaio, Palermo ricorderà il fisico premio Nobel Emilio Segrè con una cerimonia, alle 9.30, per l’inaugurazione di una targa a lui dedicata in piazza Francesco Crispi. Nel pomeriggio, alla biblioteca di Villa Trabia, sarà invece presentato il libro ‘Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo’ di Alessandro Hoffmann.