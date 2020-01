“Varo nave Bianchi nuovo importante successo”

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Oggi il varo della nave Bianchi, la decima unità del programma Fremm (Fregata Europea Multi Missione), nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso è il conseguimento di un importante obiettivo per un programma italo-francese che ci vede leader nell’ingegneria navale grazie alla partecipazione come maggiori contractor di Fincantieri e Leonardo”. Lo afferma Matteo Perego, deputato di Forza Italia.

“È importante investire in programmi della Difesa e nella scienza ingegneristica militare vincendo l’ostilità di chi non ha la lungimiranza e la consapevolezza di valorizzare un settore cruciale al mantenimento della sicurezza nazionale e dell’industria italiana. Complimenti alla Marina Militare per questo importante risultato raggiunto”, conclude Perego.