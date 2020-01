Lega: Espresso, ‘Salvini battuto in tribunale’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Matteo Salvini è stato sconfitto dall’Espresso e sbugiardato dai giudici sullo scandalo dei 49 milioni confiscati alla Lega ma in gran parte spariti”. Si legge in una nota de L’Espresso. “Tutti i magistrati competenti hanno infatti dichiarato completamente infondate le querele per diffamazione proposte (e pubblicizzate) dal leader leghista, quando era ancora ministro dell’Interno, dal suo vice, Giancarlo Giorgetti, già sottosegretario alla presidenza del consiglio, e dal tesoriere del partito, l’onorevole Giulio Centemero”.

“La sentenza dei giudici spiega che il lavoro dei giornalisti dell’Espresso rappresenta ‘indiscutibilmente’ un esempio di ‘giornalismo d’inchiesta’, che secondo la Cassazione va considerato ‘l’espressione più alta e nobile dell’attività d’informazione’. Le motivazioni del verdetto, depositate oggi, precisano che ‘con il giornalismo d’inchiesta l’acquisizione delle notizie avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte dei professionisti e non mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni'”.

“I giornalisti dell’Espresso vanno quindi assolti con formula piena perché hanno pubblicato solo informazioni ‘verificate’ e ‘documentate’, di ‘indubbio interesse pubblico’ ed esposte ‘con correttezza’, con tutti i crismi del diritto-dovere di cronaca”.